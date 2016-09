Wer will Miss werden?

Kreuzberg.

Die Miss Germany Corporation sucht in einer Onlinewahl die "Schönste Frau Kreuzbergs". Die Siegerin nimmt an der Miss Berlin Wahl teil, die am 16. Oktober stattfindet. Bewerberinnen für den Kreuzberg-Contest können sich bis spätestens 11. Oktober, 12 Uhr, anmelden. Und zwar unter: www.missgermany.de/voting . Ebenfalls auf dieser Website startet an diesem Tag um 15 Uhr die Abstimmung im Netz, die bis 14. Oktober 15 Uhr dauert. Mitmachen können Frauen zwischen 16 und 29 Jahren. Sie müssen deutsche Staatsangehörige sein, außerdem ledig und kinderlos. Nicht erlaubt sind außerdem Oben-Ohne- und Nacktaufnahmen.