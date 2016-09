Berlin: Jugendamt |

Kreuzberg.

Im Regionalen Sozialpädagogischen Dienst des Jugendamtes am Halleschen Ufer 80 finden am 10. und 11. Oktober erneut keine Sprechstunden statt. Wie schon in früheren Fällen werden dafür auch aktuell betriebsorganisatorische Gründe angegeben. In dringenden Kinderschutzangelegenheiten ist jeweils zwischen 8 und 18 Uhr der bezirkliche Krisendienst,

902 98-55 55 erreichbar, außerdem rund um die Uhr die Hotline Kinderschutz,

6100 66.