0:4, 4:0, 0:4

Lankwitz. Nach 0:4 (gegen die Füchse Berlin) und 4:0 (gegen die DJK SW Neukölln) spielten die Preussen nun wieder 0:4 (0:2). Diesmal gegen den gut in die Saison gestarteten Berliner SC. Für die Gäste trafen vor der Pause Arnst (17.) und Djan-Okai (29.). Den verdienten Sieg stellten dann Saberdest (72.) und Ulucay (80.) endgültig sicher. In der Liga geht es für Preussen Sonntag um 14 Uhr beim SV Tasmania weiter. Gespielt wird im Werner-Seelenbinder-Sportpark.



In der Vorwoche hatte Preussen im Berliner Pokal noch selbst toretechnisch richtig zugeschlagen und 20:0 gegen Hürriyet-Burgund gewonnen. Es war das höchste Ergebnis in der ersten Runde.

