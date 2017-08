Straßenbau in Lankwitz

Lankwitz.

In der Kaiser-Wilhelm-Straße wird zwischen Edenkobener Weg und Bruchwitzstraße die marode Fahrbahn in Richtung Lankwitz Kirche/ Leonorenstraße saniert. Die Arbeiten werden in zwei Bauphasen halbseitig ausgeführt. Somit ist jeweils eine Hälfte der Fahrbahn gesperrt und der Fließverkehr kann auf einer Fahrspur die Baustelle passieren. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 24. September. Die Maßnahme wird aus Sondermitteln des Schlaglochprogramms finanziert. An den Bushaltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße/Bruchwitzstraße und in Höhe Edenkobener Weg werden zudem neue Bordsteine verlegt.