3333,33 Euro für die Käseglocke

Lankwitz.

Die Firma RS Elektrobau GmbH an der Lankwitzer Straße feierte Mitte Juli ihr 25. jähriges Firmenjubiläum. Bei der fröhlichen Feier wurde gemeinsam mit der Riegel Events-Agentur Spenden für den Kinder, -Jugend- und Familientreff Käseglocke gesammelt. In der Spendenbox kam die beachtliche Summe von 2000 Euro zusammen. Diese Summe wurde noch einmal von RS Elektrobau und Riegel Events auf 3333,33 Euro aufgestockt. Inzwischen haben die Geschäftsführer der RS Elektrobau GmbH Reiner Schuffenhauer und Martin Fester gemeinsam mit Sven Riegel von Riegel Events die Spende übergeben. Ein Teil des Geldes kann für dringend notwendige Reparaturen am Gebäude ausgegeben werden, mit dem Rest sollen Lebensmittel und Spielsachen gekauft werden.