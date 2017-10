Grundschule in Wohnortnähe: Informationen über Einzugsgebiete

Lichtenberg.

Das Schul- und Sportamt Lichtenberg hat die neuen Einschulungsbereiche für das Schuljahr 2018/2019 veröffentlicht. Eltern können dort nachsehen, im Einzugsbereich welcher Grundschule der eigene Wohnort liegt.Die Übersicht zeigt alle Straßen mit den zugehörigen Grundschulen an. Veränderungen gibt es für die Einschulungsbereiche der Sonnenuhr-Schule, der Schule am Roederplatz, der Schule im Gutspark und der „Schule auf dem lichten Berg“. Neu dazugekommen ist die 32. Grundschule in der Bernhard-Bästlein-Straße 56.Zudem wird eine weitere Grundschule in der Rüdigerstraße 76 zum kommenden Schuljahr gegründet, die dann einen eigenen Einschulungsbereich erhält. Lichtenberg verzeichnet weiter ansteigende Schülerzahlen. Daher seien entsprechende Anpassungen nötig, erklärte Schulstadtrat Wilfried Nünthel (CDU).

Informationen zu Schulen in Lichtenberg gibt es auf http://asurl.de/13ju