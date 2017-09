Lichtenberg besiegt TeBe

Lichtenberg. Drittes Spiel, dritter Sieg – der Oberligist ist hervorragend in die neue Saison

gestartet. Am vergangenen Sonnabend besiegte die Mannschaft von Trainer Uwe Lehmann in der heimischen Arena „Hans Zoschke“ den Berliner Stadtrivalen Tennis Borussia knapp mit 1:0 (1:0).



Die spielentscheidende Szene ereignete sich bereits nach wenigen Sekunden: Lichtenbergs

Christian Gawe wurde im Strafraum von Sascha Guthke gefoult und musste daraufhin mit einer Augenverletzung ausgewechselt werden. Zwar fehlte den 47ern fortan ein Leistungsträger, allerdings gab es auch Elfmeter, den Kapitän David Hollwitz zur frühen 1:0-Führung verwandelte. In der Folgezeit verteidigten die Gastgeber ihren knappen Vorsprung geschickt. Gawe wird beim nächsten Spiel am Sonnabend voraussichtlich noch ausfallen, allerdings dürfte sein Team die erste Pokalhürde daheim gegen SF Berlin aus der Kreisliga B (13.30 Uhr, Arena „Hans Zoschke“) auch ohne ihn gewinnen.

Gefällt mir