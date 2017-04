Riesiger Müllberg mit gefährlichem Abfall, Ordnungsamt schreitet nicht ein

beim Ordnungsamt, dass man sich um den angefallenen Müllberg mit gefährlichen Baustoffen kümmert.Im Zuge der Dachgeschossaufstockung der Firmakommt es immer wieder zu Beschwerden der Anwohner und Eigentümer über diverse Vorkommnisse der beteiligten Baufirmen, die Berliner Woche hatte hier mehrfach berichtet.Auch hängt man dem Zeitplan deutlich hinterher. Eigentlich sollte die Geibelstr. 71 längst fertig sein, seit nunmehr 1 Jahr ist außer einem Gerüst nicht viel passiert.Bisher hatte man keinen Erfolg beim Ordnungsamt.Nach schriftlicher Beschwerde bei der Bezirksbürgermeisterin Schöttler und dem Bundestagsabgeordneten Luczak scheint nun langsam Bewegung in die Sache zu kommen. Zumindest fragte das Ordnungsamt nun am Freitag nach der genauen Anschrift der Müllberge.Dies hatte man nun zwar bereits mehrfach gemeldet aber immerhin stellt dies ein erstes "Lebenszeichen" dar. Bleibt zu hoffen, dass das Ordnungsamt in Zusammenarbeit mit der Stadtreinigung nun zügig den riesigen Müllberg abträgt, welcher sich über die gesamte Länge von 4 Hausaufgängen angesammelt hat und in dem sich giftiger Sondermüll befindet, der sicher nicht zum Spielen der anwohnenden Kindern geeignet ist.