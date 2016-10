Probleme mit der Post

Am 23.7. hatte ich Geburtstag und meine Cousine ließ mir über Blume 2000 einen Strauß schicken. Da ich kurzzeitig aus dem Haus musste und die Lieferung in diese Zeit fiel, hatte es der Zusteller nicht für nötig gehalten den Karton mit dem Strauß bei einem Nachbarn abzugeben (wir haben in unserem Haus 120 Wohnungen). Bei meiner Rückkehr fand ich eine Benachrichtigung im Kasten, dass ich die Sendung am 26.7., ab 14:00 Uhr beim Postamt abholen könnte. Ich verfolgte dem Paketwagen und sprach den Boten an, was er denn meine, wie die Blumen am Dienstag ohne Wasser ausge- sehen hätten und warum er nicht an einen Nachbarn geliefert hat. Er zuckte mit den Schultern und meinte er wolle auch irgendwann ins Wochenende gehen.

