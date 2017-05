Ebeling und Zachow treffen

Marienfelde. Dritter Sieg in Serie! Stern Marienfelde bezwang am vorigen Sonntag den Abstiegskandidaten SSC Südwest mit 2:0 (1:0). Die Treffer erzielten Ebeling (32.) und Zachow (90.+2, Foulelfmeter).



Stern hatte Südwest in der ersten Hälfte fest im Griff, überzeugte mit guten Kombinationen – die Führung war verdient. Nach der Pause setzte Südwest alles auf eine Karte, aber mehr als ein Pfostenschuss durch Tonbul kam dabei nicht heraus. Am Sonntag gastiert Marienfelde bei Türkspor FK (16.15 Uhr, Poststadion). MW

Gefällt mir