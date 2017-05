Knappe Niederlage in Schöneberg

Marienfelde. Die Mannschaft von Tim Fiedler hat am vorigen Sonntag eine 0:1-Auswärtsniederlage beim 1. FC Schöneberg hinnehmen müssen. Nach ausgeglichenem Beginn übernahm Schöneberg mehr und mehr das Kommando und erspielte sich einige Chancen. Stern hätte sich bereits über einen Halbzeit-Rückstand nicht beklagen dürfen, ehe Tobias Kohl in der 77. Minute der Treffer des Tages gelang.



Am Sonntag empfängt Stern Marienfelde den SSC Südwest (Beginn: 13.30 Uhr, An der Dorfkirche). MW

