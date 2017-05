Mini-Siegsserie gerissen

Marienfelde. (Mini-)Serie gerissen! Nach zuletzt zwei Siegen in Serie musste Landesligist Stern Marienfelde wieder eine Niederlage einstecken. Bei Türkiyemspor unterlag die Mannschaft von Tim Fiedler am vorigen Sonntag mit 1:2 (0:1). Türkiyem führte durch einen Doppelpack von Taflan (21., 60.) mit 2:0, ehe Stawrakakis den Endstand herstellte.



Über Pfingsten ruht in der Liga der Ball. Am Sonntag, 11. Juni, empfängt Stern dann den derzeitigen Tabellenvierten Fortuna Biesdorf. Anstoß an der Dorfkirche ist um 13.30 Uhr. MW

