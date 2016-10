Stern investiert zu wenig

Marienfelde. Gegen BW Hohen Neuendorf kassierte der Landesligist am Sonntag die fünfte Saisonniederlage. Schon früh erzielten die Gäste das einzige Tor des Tages. Danach investierte Stern Marienfelde zu wenig, um das Spiel noch zu drehen.



Am kommenden Wochenende ist Stern nach dem frühzeitigen Pokal-Aus spielfrei. Das nächste Ligaspiel steht am Sonntag, 6. November, auf dem Programm. Anstoß beim FC Internationale auf dem Dominicus Sportplatz in Schöneberg ist um 14.30 Uhr.



