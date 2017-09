Bevölkerugswachstum durch Zuzüge

Marzahn-Hellersdorf. Immer mehr Menschen ziehen in den Bezirk. Die meisten aus anderen Berliner Bezirken. Gleichzeitig verliert der Bezirk Menschen an Brandenburg. Der Wegzug ist größer als der Zuzug.

Den kompletten Bericht und weitere Statistiken findet man auf http://asurl.de/13id

2016 zogen insgesamt 2523 Personen mehr nach Marzahn-Hellersdorf als wegzogen. Dieses Plus ist Berlinern aus anderen Bezirken zu verdanken. Das ist der größte Gewinn im berlinweiten Vergleich.Vor allem Familien mit Kindern ziehen laut einem Bericht des Bezirksamtes zu Wanderungsbewegung nach Marzahn-Hellersdorf. Diese kommen vor allem aus Lichtenberg, der Berliner Innenstadt und aus dem Ausland. Auch ältere Menschen ziehen weiter in den Bezirk. Wenn Senioren wegziehen, dann meist in andere Bundesländer oder ins Ausland.Pro Tausend Einwohner gibt es in Marzahn-Hellersdorf die wenigsten Zuzüge, aber auch die wenigsten Wegzüge. Das bedeutet, so das Fazit des Berichtes, dass die Menschen im Bezirk sich stark mit ihrem Wohnort verbunden fühlen oder aber aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse sich keine angemessene Wohnung woanders leisten können.Die meisten Wegzüge verzeichnen die Wohngebieten Alte Hellersdorfer Straße und Böhlener Straßer. In den Gebieten Buckower Ring, Gut Hellersdorf und Mahlsdorf-Süd wuchs die Bevölkerung durch Zuzug am meisten.