Neue Zeiten im Kinderbad Platsch

Berlin: Kinderbad "Platsch" |

Marzahn.

Die Berliner Bäder-Betriebe haben die Öffnungszeiten des Kinderbads Platsch im Bürgerpark Marzahn erweitert. Noch bis Donnerstag, 13. Juli, ist es zusätzlich von Mo bis Do 10-17 Uhr geöffnet, freitags bis sonntags wie gewohnt 10 bis 18.30 Uhr. Ab Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 3. September, ist das Platsch durchgängig Mo bis So 10-18.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt pro Person kostet 3,50 Euro, Kinder unter 5 Jahren haben freien Eintritt. Es gilt auch die Familienkarte. Damit zahlen zwei Erwachsene und fünf Kinder nur 11,50 Euro Eintritt. In den Sommerferien gilt auch der Ferienpass, mit dem Kinder kostenlos ins Kinderbad kommen.