Wirtschaftskreis steigert Mitgliederzahl

Marzahn-Hellersdorf.

Der Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftskreis (MHWK) hat zum Jahreswechsel 243 Mitglieder. Das sind 23 Unternehmen mehr als Anfang 2016. Der MHWK versteht sich als Vertreter des Interessen der Wirtschaft des Bezirks. Im August 2016 feierte er sein 25-jähriges Bestehen. In diesem Jahr traten unter anderem die Alice Salomon Hochschule, die Filiale der Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG an der Märkischen Spitze und die Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH dem Wirtschaftskreis bei.