Verlängerte Anmeldefrist

Die Anmeldefrist für die neue Kiezrunde „Netzwerk-Spinnerei“ wird bis 12. Januar verlängert. Die Veranstaltung findet am 16. Januar von 17 bis 20.30 Uhr in der Mensa der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule, Quitzowstraße 141, statt. Das veranstaltende Quartiersmanagement (QM) Moabit-Ost, Wilsnacker Straße 34, lädt Nachbarn, Einrichtungen, Vereine, Gewerbetreibende und Interessierte ein, sich zur Quartiersentwicklung auszutauschen. Ideen und Meinungen sind gefragt. „Netzwerk-Spinnerei“ will auch eine Plattform sein, um sich kennenzulernen, zu vernetzen und dauerhafte Partnerschaften zu finden. QM-Mitarbeiterin Anne Gebauer beantwortet gerne Fragen. Unter team@moabit-ost.de oder

93 49 22 25 können sich Interessierte auch gleich anmelden; alle weiteren Informationen unter http://asurl.de/137b