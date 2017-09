Berlin: Ingrid Fanta - pholus |Die staatlich geprüfte Diätassistentin bietet ab sofort eine Diät- oder Ernährungsberatung an, die individuell auf Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Die Diätberatung erfolgt ausschließlich als Einzelberatung.Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.