Kostenloser Rikschadienst

. Besucher des Waldfriedhofs Zehlendorf können am Totensonntag, 26. November, einen kostenlosen Rikscha-Fahrdienst in Anspruch nehmen. Von 10 bis 16 Uhr stehen zwei Fahrer an den Eingängen Wasgensteig 30 und Potsdamer Chaussee 75 bereit. Von dort aus bringen sie die Besucher zur gewünschten Grabstätte und holen sie nach einer vereinbarten Zeit wieder ab. Der Service ist kostenlos. Dieses Angebot stammt vom Berlin-Brandenburger Verein zur Förderung der Friedhofskultur.