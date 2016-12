Berlin: FEZ Wuhlheide |

Oberschöneweide.

Bis zum Jahresende bleibt die Schwimmhalle des FEZ geschlossen. Dafür ist am 1. Januar von 12 bis 18 Uhr zum Neujahrsschwimmen geöffnet. Während der Ferien zum Jahreswechsel öffnet die Schwimmhalle am 2. und 3. Januar von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 5,50 Euro,ermäßigt 3,50 Euro. Das FEZ befindet sich in der Wuhlheide, Straße zum FEZ 2.