Bürgerämter bleiben zu

Pankow.

Alle vier Pankower Bürgerämter bleiben aufgrund einer Weiterbildung der Beschäftigten am Freitag, 30. September, ganztägig geschlossen. Es gibt keinen Notdienst, und auch Dokumente können nicht abgeholt werden. Allerdings stehen in dringenden Fällen die anderen Berliner Bürgerämter zur Verfügung. Weitere Informationen zu diesen finden sich auf www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/buergerberatung . Am 4. Oktober steht der Service dann zu den gewohnten Sprechzeiten uneingeschränkt wieder zur Verfügung.