Berlin: U-Bahnhof Lindauer Allee |

Reinickendorf.

Unbekannte haben am 26. September gegen 1 Uhr morgens einen Fahrscheinautomaten am U-Bahnhof Lindauer Allee gesprengt. Sie gelangten offenbar auch an das Geldfach. Durch die Wucht der Sprengung wurden Deckenteile des Bahnhofes beschädigt. Der U-Bahnverkehr war aufgrund des Betriebsschlusses nicht betroffen.