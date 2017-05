Reinickendorf.

Das Fest der Eisernen Hochzeit feierten Mariya und Yuriy Kymenko am 22. Mai. An diesem Tag vor 65 Jahren gaben sich beide das Ja-Wort. Seit 1984 wohnt das Ehepaar in Reinickendorf, sie arbeitete früher als Bankangestellte, er war als Bauingenieur tätig. Zur Familie gehören ein Kind, ein Enkel und ein Urenkel. Das Bezirksamt und die Berliner Woche gratulieren zum besonderen Jubliäum und wünschen Gesundheit und Glück.