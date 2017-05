Start der Vermietung: Howoge öffnet Musterwohnung

Rummelsburg. Im Oktober dieses Jahres sollen die ersten Bewohner in das neue Wohnquartier der Howoge in der Hauptstraße 51-59 ziehen.

Insgesamt 313 Wohnungen entstehen auf dem 20.000 Quadratmeter großen Gelände in der Hauptstraße 51 bis 59. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge saniert hier Altbaubestände, baut aber auch neu. Auf diese Weise stehen bald Wohnungen in einer Größe zwischen 30 bis 139 Quadratmetern zur Vermietung bereit. Insgesamt 44 Wohnungen sind barrierefrei erschlossen, zudem sind drei Seniorenwohngemeinschaften vorgesehen.Mehr als 150 Wohnungen werden an Menschen mit gültigem Wohnberechtigungsschein vermietet.