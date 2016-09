Gemeinsames Kommissariat

Berlin: Polizeikommissariat Schöneberg | Schöneberg. Die Schöneberger Polizeiabschnitte 41 und 42 werden ab dem 4. Oktober in einem gemeinsamen Kommissariat Strafanzeigen entgegennehmen und bearbeiten. Die neue zentrale Anlaufstelle für die Bürger befindet sich im Nachbargebäude des Amtsgerichts Schöneberg, in der Gothaer Straße 19. Hier ist bereits der Polizeiabschnitt 41 untergebracht. Zur Begründung nannte die zuständige Polizeidirektion 4 wandelnde Erfordernisse in der Stadt und die Notwendigkeit, polizeilicher Ermittlungen effizienter und spezialisierter zu führen. KEN

