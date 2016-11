Berlin: Theodor-Heuss-Bibliothek |

Schöneberg.

Es ist wieder Bilderbuchkinozeit. Im Rahmen dieser vergnüglichen Veranstaltungsreihe für Kinder ab vier Jahren in der Theodor-Heuss-Bibliothek, Hauptstraße 40, wird am 10. November „Heule Eule: Nein ich lasse niemand rein“ von Philippe Goossens, am 17. November das Märchen „König Drosselbart“ von den Brüdern Grimm und am 24. November „Wir gehen auf Bärenjagd“ von Helen Oxenburry gezeigt. Beginn ist jeweils um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.