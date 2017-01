Fashion – Week – Berlin 01/2017 „Trends by Fashion“ – Kurzbericht

Berlin: Adlon, Club Felix | Fashion Kollektionen Herbst/Winter 2017/18

Am 17.01.2017 gegen 20.30 Uhr fand im Felix-Club die ‚Exklusive Eröffnung Fashion Week Berlin’ unter dem Titel „Trends by Fashion“ statt.



Wo ich vor der Foto-Werbewand gleich mal mit dem Boxweltmeister Arthur Abraham zusammenstieß, zum Glück war es nur am Oberarm.



Marko Huck, Paul Jahnke, Gülcan Kamps, Henry de Winter sowie so einige ex RTL-Dschungelcamper: Martin Kesici, Willi Herren und Dschungelköniginnen Maren Gilzer und Melanie Müller füllten die First Row im Felix-Club auf.



Auch Annemarie Eilfeld, welche noch am Freitag zuvor zusammen mit Ricardo Marinello ihre ‚Magic Diva Show’ vor ca. 200 Gästen im Mercure Hotel MOA-Conventioncenter gegeben hatte war anwesend.



Das Moderationsduo des Abends waren Yvonne Woelke und René Lampert, sie hatten die Aufgabe der Anmoderation der Designer: Sarah Kern, Nuht La Hong, Rengin Erol Albayrak sowie der Musiker Keith Tynes, James Smith, Katharina Gerad, dem Duo Soul Bros und der Band Soul Therapy.



Die Designerin Sarah Kern stellte zum ersten mal ihre Herren Kollektion vor.

Mit diversen alkoholischen Freigetränken wurden die ca. 300 geladenen Gäste bei guter Laune gehalten, der eine oder andere Promi nutzte den Abend auch für Interviews mit den anwesenden TV-Teams.

Gefällt mir