2:0-Erfolg im Spitzenspiel

Staaken. Das Team von Trainer Jeffrey Seitz behielt am vorigen Sonntag im Berlin-Liga-Spitzenspiel gegen den SD Croatia die Oberhand und siegten mit 2:1. Die Treffer erzielten Gigold und Engel.



In der Tabelle verweilt der SCS auf Tabellenplatz zwei und erwartet am Sonntag den ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenführer SV Tasmania zum nächsten Gipfeltreffen (14 Uhr, Sportpark Staaken).

