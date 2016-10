Aksakal hat die Antwort parat

Staaken. Neun Spieltage sind rum und der Berlin-Ligist ist weiterhin ungeschlagen. Gegen den BFC Preussen holte die Seitz-Elf am Sonntag ein 1:1-Unentschieden. Bereits in der 7. Minute war der SCS in Rückstand geraten, hatte durch Aksakal (30.) jedoch die passende Antwort parat.



Am kommenden Sonntag geht‘s gegen die seit sechs Ligaspielen sieglosen Füchse Berlin (14 Uhr, Sportpark Staaken).

