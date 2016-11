Erfolgsserie hält an

Staaken. Die Blau-Weißen bleiben in der Berlin- Liga weiter ungeschlagen. Am vorigen Sonntag feierte die Seitz-Elf gegen den BFC Dynamo II einen 4:0-Erfolg. Die Treffer erzielten Bahceci (3) und Gigold.



Am Sonnabend kommt es zum Duell mit der SD Croatia. (16.15 Uhr, Friedrich-Ebert- Stadion). Die Kroaten sind als einzige Mannschaft neben dem SCS noch ungeschlagen.

