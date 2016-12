Vorsprung ausgebaut

Staaken. Die Mannschaft von Jeffrey Seitz bleibt das Maß der Dinge in der Berlin-Liga und siegte am letzten Sonntag beim Kellerkind 1. FC Wilmersdorf mit 5:2. Die Spandauer Treffer erzielten Gigold (2), Kurras, Aydin (Eigentor) und Top-Torjäger Bahceci.



Weil Verfolger SV Tasmania gegen Eintracht Mahlsdorf mit 0:1 unterlag, baut der

SCS seinen Vorsprung auf Rang zwei auf satte fünf Punkte aus. Am Sonntag geht‘s gegen Stern 1900 (14 Uhr, Sportpark Staaken).

Gefällt mir

0