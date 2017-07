Pfarrer Martin Germer erhält Stola: Schausteller haben neuen Beistand

Tegel. Seit rund anderthalb Jahren ist Pfarrer Martin Germer als nebenamtlicher Seelsorger für die Berliner Schausteller tätig. Im Rahmen eines Gottesdienstes auf dem Zentralen Festplatz hat ihn der Leiter der Evangelischen Circus- und Schaustellerseelsorge, Pfarrer Torsten Heinrich, in sein Amt eingeführt.

Weitere Informationen gibt es unter http://www.gedaechtniskirche-berlin.de

Dazu wurde die Stola des Arbeitsbereiches übergeben. Martin Germer hält bereits seit geraumer Zeit den Sommergottesdienst sowie den Ökumenischen Jahresschlussgottesdienst der Schausteller in der Gedächtniskirche ab. Zudem gestaltet er Taufen und Trauungen in Schaustellerfamilien.Ein besonderer Knackpunkt bei der Arbeit mit den Schaustellern war der schreckliche Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im Dezember letzten Jahres. Danach war viel seelsorgerische Tätigkeit notwendig. Doch die Zeit der Aufarbeitung danach schweißte zusammen.Die Evangelische Circus- und Schaustellerseelsorge kümmert sich deutschlandweit um die reisenden Familien aus dem Zirkus- und Schaustellergewerbe.