Ab in den Wintersport

Berlin: Winterwelt |

Tiergarten.

Zum 14. Mal hat das kostenlose Wintervergnügen zwischen Potsdamer Platz und Marlene-Dietrich-Platz Einzug gehalten. Bis 31. Dezember wird es mit Eislaufen, Rodeln, Eisstockschießen und „Après-Ski“ winterlich. Dazu beginnt am 27. November der traditionelle Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz. Neu in diesem Jahr ist eine synthetische Beschichtung von Eis- und Rodelbahn. So bleibt die Kleidung trocken, und es kann in den Hütten weitergefeiert werden. Geöffnet ist täglich von 10 bis 22 Uhr, in den Hütten bis 24 Uhr, am Wochenende „open end“. Am 26. November (Totensonntag) bleibt die Winterwelt geschlossen. Weitere Infos auf www.bergmannevent.de