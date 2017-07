Unterwegs mit der Rikscha am Havelstrand

Seit dem 1. Januar 2013 arbeitet die DiakonieschwesterIndra Wiesinger im diakonischen Tätigkeitsbereich der EvangelischenKirchengemeinde Wannsee. Ihr Herzensprojekt ist eine Fahrrad-

Mit der Rikscha zum Freiluftkonzert

Neues Ehrenamt: Rikscha-Pilotin

, mit der sieMenschen zu Orten fahren kann, zu denen diese nicht mehr eigenständig gelangen,frei nach dem Motto Radeln ohne Grenzen. Dies sind hauptsächlich Bewohner derSenioreneinrichtungen in Wannsee. Wir dagegen sind noch etwas jünger und wollten auchdieses Jahr die Bläser an der Sakrower Heilandskirche vom andern Ufer herüberhören.Als wir, wie seit vielen Jahren schon, ein Picknick amKuhhorn an der Havel organisieren wollten, musste ich feststellen, dass ichaufgrund eines Sportunfalls und des damit verbundenen eingegipsten Armes nichtan der Radtour hätte teilnehmen können. Da kam meine Freundin Martina Schröder, die zur Zeit denFührerschein als

-Pilotin bei Indra macht, auf die Idee, mich mit derRikscha zu fahren. Was für ein großartiges Erlebnis! Wir trafen uns amSeniorenheim Vitanas in Wannsee. Von dort starten wir auf derPfaueninselchaussee. Uns pfiff der Wind durch die Haare und Indra steuerte unssouverän Berg auf Berg ab. Weiter ging es an der Havel entlang Richtung GlienickerBrücke.Ich hatte noch nie in einer

Rikscha für Alle

gesessen und dasGefühl ist am Anfang komisch und bedeutet loslassen können.Man sitzt vor dem Fahrer und muss sich lenken lassen; mansitzt tiefer als der Fahrer und alles kommt sehr schnell auf einen zugeflogen. Dies wurde besonders spannend, als wir nach einemwunderbaren Picknick und Bläserkonzert von dem Feuerwerk an der GlienickerBrücke über den Schäferberg nach Hause starten. Es war ein wunderbarer Abendgewesen und wir fegten durch eine sternenklare tiefschwarze Nacht! Das Projekt

für Menschen mit eingeschränkterMobilität ist eine großartige Initiative und ich hoffe, dass viele Menschen inden Genuss kommen , durch Indra und ihre Helfer ihre Sehnsuchtsorte in Wannsee und Umgebung aufsuchen zu können!Martina Roseanu