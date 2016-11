QM verschenkt Kiezkalender

Berlin: Quartiersmanagement Pankstraße |

Wedding.

Im Vorort-Büro des Quartiersmanagements (QM) Pankstraße in der Prinz-Eugen-Straße 1 kann sich ab sofort jeder kostenlos den neuen interkulturellen Jahreskalender für 2017 abholen. Das Besondere daran ist, dass in dem Kalender die wichtigsten Feiertage und Feste unterschiedlicher Kulturen und Religionen vermerkt sind. „Egal ob Chanukka, Ramadan oder Weihnachten – mit dem Kalender sind Sie rundum über die Feierlichkeiten Ihrer Nachbarn informiert“, heißt es. Am 23. Januar lädt das Quartiersmanagement Pankstraße alle Anwohner zum traditionellen Neujahrsempfang ins silent green Kulturquartier. Nähere Infos dazu demnächst auf der QM-Website unter http://www.pankstrasse-quartier.de/.