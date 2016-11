Große Chance vertan

Wedding. Meteor 06 hat die große Chance verpasst, mit einem Sieg auf den 2. Tabellenplatz vorzurücken. In einer spannenden Partie unterlag der Weddinger Bezirksligist gegen Grün-Weiss Neukölln mit 0:2 (0:1). Lukassek in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und Sasse (76.) erzielten die Tore für die Neuköllner.



Bereits am Sonnabend muss Meteor bei der VSG Altglienicke II antreten. Anstoß im Stadion Altglienicke um 14 Uhr).



RF

