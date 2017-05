Jetzt draußen planschen

Berlin: Kombibad Seestraße |

Wedding.

Am 13. Mai haben die Berliner Bäderbetriebe (BBB) vier weitere Sommerbäder geöffnet. In die Außenbecken können Wasserratten nun auch im Kombibad an der Seestraße. Am 1. Mai war wie in allen natürlichen Strandbädern Berlins auch die Saison im Strandbad Plötzensee gestartet worden, am 3. Juni öffnen dann auch die letzten Sommerbäder ihre Tore. Abkühlung im kalten Nass gibt es wieder im Sommerbad Humboldthain. Das Kombibad Seestraße hat montags von 10 bis 20 Uhr und an den Tagen von 8 bis 20 Uhr geöffnet.