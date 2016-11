Weihnachtsrätsel im Malplaquetkiez

Wedding.

Die Gewerbetreibenden und Gastronomen starten in der Weihnachtszeit ein Gutschein-Gewinnspiel. Am 1. Dezember wurde die „Rätselaktion weihnachtlicher Malplaquetkiez“ gestartet. In den Schaufenstern der Geschäfte in den Straßen des Kiezes finden die Passanten weihnachtliche Begriffe. Die kann man in ein Kreuzworträtsel eintragen; am Ende ergibt dies ein Lösungswort. Unter den Teilnehmern werden Preise und Einkaufsgutscheine ausgelost. Das Weihnachtsrätsel gibt es bei allen teilnehmenden Gewerbetreibenden, im Quartiersmanagement Pankstraße oder zum Download auf der Website des Quartiersmanagements Pankstraße unter pankstrasse-quartier.de