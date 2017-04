Fitnessanlage im Volkspark Wilmersdorf

Wilmersdorf.

Der Bezirk hat eine neue Fitnessanlage: Die Outdoorsportanlage mit wartungsarmen Geräten befindet sich im Volkspark Wilmersdorf, Straße am Schoelerpark, gegenüber der Hausnummer 30, und wurde am 26. April eröffnet. Stadtrat Oliver Schruoffeneger: „Adidas hat anlässlich der Laufveranstaltung 'adidas Runners City Night Run' für jeden absolvierten Kilometer jedes Teilnehmenden einen Euro gespendet. Alle Läufer konnten über den Bauort der Anlage mitentscheiden. Erfreulicherweise viel die Entscheidung zugunsten des Volksparks aus. Sportbegeisterte Parkbesucher können sich so über ein weiteres attraktives Angebot im Bezirk freuen.“