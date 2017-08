Niederlage zum Auftakt

Wilmersdorf. Der Landesligist hat am vergangenen Sonntag sein Auftaktmatch in der neuen Saison daheim gegen den SC Gatow mit 3:5 (2:3) verloren. Die Treffer für die Wilmersdorfer erzielten Robben (5., 37.) und Häsen (90.). Für Gatow trugen sich Rübekohl (9.), L. Jokisch (29.), Hörschlein (53.) und Schulz (59.) in die Torschützenliste ein. Darüber hinaus unterlief Wilmersdorfs Özdal ein Eigentor (36.).



Am Sonntag tritt Wilmersdorf bei Brandenburg 03 an (14 Uhr, Sömmeringstraße).





