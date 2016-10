Tasmania eine Nummer zu groß

Wilmersdorf. Nach dem zweiten Saisonsieg gegen die Füchse in der Vorwoche (2:1) wollte der 1. FCW auch gegen den SV Tasmania am Sonntag punkten. Dem neuen Berlin-Liga-Spitzenreiter waren die Wilmersdorfer aber nicht gewachsen und verloren mit 0:5. Während die Wilmersdorfer bis zur Pause noch mithalten konnten und den Rückstand auf ein 0:1 beschränkten, fiel der 1. FCW anschließend etwas auseinander. Dennoch bleiben die Wilmersdorfer über dem Strich.



Am Pokalwochenende hat der Berlin-Ligist spielfrei. Erst am Sonntag, den 6. November, geht der Spielbetrieb beim BSV Hürtürkel (14.30 Uhr, Hertzbergplatz) weiter.



SH

