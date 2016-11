Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de

Berlin: AfGB Akademie |Die AfGB ist ein neuer Bildungsträger in der Aus- und Weiterbildung in Beauty-Berufen. Sie bietet Kurse in Nagelmodellage, Maniküre, Pediküre, Visagistik, Hairstyling und Make-up sowie Sprachkurse "Deutsch im Beauty- und Wellnessbereich" an.