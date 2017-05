Von Blüte zu Blüte....rund um den Panoramaweg in Werder

Per Rad oder Blütenbus kann man die Dörfer erreichen, hier wird noch selbst produziert. Der Werderaner Obstwein ist deutschlandweit bekannt, seit über 800 Jahren wird in Werder Weinbau betrieben, doch nicht jeder schmeckt gleich. So gibt es zahlreiche Sorten von Johannesbeere, Aprikose, Apfel, Birne, Kirsche, Heidelbeere bis Quitte und viele andere. Aber nicht nur Wein kann verkostet werden – selbst Whisky (www.glina-whisky-shop.de) und das bekannte Kirschbier kommen aus Werder, Liköre, Essig, Chutneys, Marmelade, Ketschup und verschiedene Säfte.Wer Glück hat kann die Baumblütenkönigin treffen, die jährlich aus der Region Werder auserwählt wird.In vielen der gemütlichen Gärten kann man den köstlichen Obstwein, selbstgemachten Kuchen, frisch gebackenes Brot mit Schmalz oder Schwein am Spieß genießen. Jeder Hof ist anders und hat seine Spezialitäten natürlich auch zum mitnehmen. Auf jeden Fall sind viele Familien unterwegs mit dem Rad, der Kutsche oder eben mit dem Blütenbus, der nur anlässlich des Festes hier entlangfahren darf.Ein Besuch der Region Werder lohnt sich nicht nur zur Blütezeit sondern auch im Sommer und Herbst zur Erntezeit!