Erneuerung der Radwege

Alt-Hohenschönhausen.

Seit dem 2. Oktober ist in der Landsberger Allee stadteinwärts die rechte Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. Dort werden auf dem Abschnitt zwischen dem östlichen Arendsweg und der Rhinstraße die Radwege erneuert. „Auf der Nordseite zwischen Landsberger Allee und Vulkanstraße wird ein zwei Meter breiter Radweg mit ergänzendem Grünstreifen gebaut, der dann in die vorhandenen Anschlüsse an den Kreuzungsbereich mündet“, erklärt Stadtrat Wilfried Nünthel (CDU). Die neuen Radwege sollen Mitte 2018 wieder freigegeben werden.