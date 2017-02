Geschichten für Groß und Klein

Berlin: Galerie Kungerkiez |

Alt-Treptow.

Seit Januar bietet die KungerKiezInitiative eine neue Veranstaltungsreihe, die ganz dem Zuhören und der Spiel- und Leselust gewidmet ist. An jedem letzten Freitag im Monat liest und spielt Holger Franke – Schauspieler, Autor und Gründer des Theaters Rote Grütze – unter dem Titel „Schöne Geschichten (nicht nur) für Kinder!“ für alle Geschichtenverschlinger ab sechs Jahre. Nächster Termin ist am 24. Februar um 16.30 Uhr in der Galerie Kungerkiez, Karl-Kunger-Straße 15. Der Eintritt ist frei. Infos unter http://theater.kungerkiez.de