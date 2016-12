Gesetzliche Grundlagen der Streu- und Räumpflicht

Pflichten auf Mieter übertragbar

Wie kalt und verschneit es auch sein mag: Wenn der erste Schnee fällt, müssen Vermieter und Grundstückseigentümer ihrer Räum- und Streupflicht nachkommen. Auch wenn es früh am Morgen sein muss. Damit wird sichergestellt, dass sich Fußgänger, die am Grundstück vorbeilaufen nicht verletzen.Die Gemeinden und Städte haben dazu Straßenreinigungssatzungen, die zum Räumen verpflichten.Alexander Wiech vom "Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland“ sagt, dass meist Anlieger, dazu gehören Erbbauberechtigte, Nießbraucher und Grundstückseigentümer, dazu verpflichtet werden. Allerdings ist der Winterdienst auch an Dritte (bspw. Mieter) übertragbar. Urlich Ropertz vom „Deutschen Mieterbund in Berlin“ stellt allerdings klar, dass diese Übertragung nur dann gültig ist, wenn die Aufgabe des Streuens und Räumens klar im Mietvertrag vereinbart ist. Diese Pflichten über die Hausordnung zu regeln, sei nicht ausreichend. Das Oberlandesgericht Hamm („Az.:9 U 38/12“) hat außerdem entschieden, dass es nicht genügt, wenn ein Schneeräumplan vom Vermieter gemacht wird und dieser den Mietern in die Briefkästen geworfen wird.Sobald aber im Mietvertrag geregelt ist, dass Mieter den Winterdienst erfüllen müssen, haben sich die Bewohner in einem Mehrfamilienhaus abzuwechseln, wenn es ums Streuen und Räumen geht. Ropertz fügt bei, dass Geräte und Material vom Vermieter zur Verfügung zu stellen sind. Weiter hat der Vermieter zu kontrollieren, ob der Räum- und Streupflicht ordnungsgemäß nachgekommen wurde. Tut er das nicht, kann er möglicherweise im Schadensfall haften.Die Satzungen können sich je nach Kommune unterscheiden, die wichtigsten Punkte sind jedoch fast überall identisch.Ulrike Streckkönig von der „Stiftung Warentest“ sagt: „Der Abschnitt des Gehwegs vor dem jeweiligen Haus ist üblicherweise werktags von 7 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr passierbar zu halten.“ Mit passierbar ist hier gemeint, dass für Fußgänger keine Gefahr beim Begehen besteht. Allerdings ist es so, dass diese Regelungen nicht unbedingt für Gewerbetreibende gelten. Besteht ein hoher Publikumsverkehr, können die streu- und räumpflichtigen Zeiten durchaus länger sein.Von den Gemeinden wird auch festgelegt, wie breit der Abschnitt vor dem Haus geräumt werden muss. Steckkönig erklärt, dass es sich je nach Kommune um etwa eine Breite von 80cm bis 1,50m handelt. Es soll gewährleistet sein, dass zwei Passanten mit Einkaufstaschen oder Kinderwagen ungehindert aneinander vorbeigehen können.Ropertz erläutert, dass nicht nur Hauseingänge und Gehwege freizuräumen seien, auch Wege zu Garagen und Mülltonnen sind räumpflichtig.ACHTUNG: Ein angebrachtes Warnschild mit etwa den Worten „Betreten auf eigene Gefahr, es wird weder geräumt noch gestreut“ setzt die Pflichten auf öffentlichen Wegen nicht außer Kraft!Wie Alexander Wiech erklärt, eignen sich etwa Granulat und Sand als Streugut. Sollte es zu Eisregen kommen, kann es sein, dass nachgestreut werden muss. In vielen Städten seien Auftaubeschleuniger wie Salz verboten, erklärt Ropertz. Das Salz belastet die Böden und das Grundwasser, ebenfalls führt es zu einer Beschädigung der Pflanzen. Weiter leiden auch die Tierpfoten unter dem Streusalz und auch Schuhe können beschädigt werden. Grundstückseigentümer sind ebenso dazu verpflichtet, Streugut wieder von den Wegen zu entfernen. Allerdings erst dann, wenn nicht mehr mit Neuschnee gerechnet werden kann.Der Bundesgerichtshof hat geurteilt, dass bei starkem Schneefall eine Pflicht zur mehrfachen Räumung und Streuung pro Tag besteht („Az.: VI ZR 49/83“). Sobald sich Glatteis bildet, muss unverzüglich gestreut werden.Berufsbedingt können diese Pflichten zu einem logistischen Problem werden. Selbstverständlich kann man sich nicht einfach freinehmen, um im Notfall Schneeschieben zu können. Ebenso für körperlich eingeschränkte und ältere Menschen können diese Regelungen zu Schwierigkeiten führen. Oftmals fehlt ihnen dazu die Kraft. „Das entbindet sie aber nicht von der Pflicht zum Winterdienst“, erklärt Steckkönig.Wer seinen Räum- und Streupflichten selbst nicht nachkommen kann, der muss für Ersatz sorgen. Das Gleiche gilt auch dann, wenn man verreist. Steckkönig sagt, dass sich in Mehrfamilienhäusern so gut wie immer ein Nachbar finden lasse.Sollte sich ein Vermieter dazu entschließen, einen professionellen Räumdienst zu engagieren, können diese Kosten auf die Mieter verteilt werden. Dazu braucht es aber eine entsprechende Vereinbarung im Mietvertrag. Der Bundesgerichtshof hat entschieden („Az.: VI ZR 126/07“), dass das Unternehmen den Räumungsauftrag verpflichtend auszuführen habe. Sonst kann es für entstandene Schäden in die Haftung genommen werden.Grundsätzlich ist es so, dass ein Passant Schmerzensgeld und Schadenersatz fordern kann, wenn er durch Schnee und Eis vor einem Grundstück stürzt. Jedoch ist der Passant ebenfalls dafür verantwortlich, die Risiken eines Sturzes gering zu halten. Er ist mitschuldig, wenn er leichtfertig handelt. Steckkönig hat ein gutes Beispiel: „(...) Wenn jemand im tiefsten Winter auf glatten Ledersohlen unterwegs ist“, kann das zum rechtlichen Nachteil des Passanten führen.