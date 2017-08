Alt-Treptow.

Nach dem Ende der Urlaubszeit sind Blutspenden wieder besonders gefragt. Ein DRK-Team ist am 4. September von 16 bis 19 Uhr in der Bouché-Grundschule, Bouchéstraße 5-10. Einen weiteren Termin gibt es am 6. September von 15 bis 19 Uhr in der Grundschule am Berg, Köpenicker Straße 31, im Ortsteil Altglienicke. Spender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein, bitte Ausweis oder Reisepass mitbringen. Weitere Termine unter www.blutspende-nordost.de oder unter

0800/119 49 11.