Neuer Spielplatz geplant

Berlin: Spielplatz |

Biesdorf.

In der Dingolfinger Straße soll 2018 ein neuer Spielplatz gebaut werden. Der Platz entsteht im Grünzug am Theater am Park. 180 000 Euro stellt der Senat dafür zur Verfügung. Dies teilte Wirtschaftsstadtrat Johannes Martin (CDU) auf Anfrage des Grünen-Verordneten Nickel von Neumann mit. Im Einzugsgebiet des künftigen Spielplatzes in Alt-Biesdorf seien viele neue Wohnungen gebaut worden und lebten inzwischen viele Familien mit Kindern. Der einzige Spielplatz in Alt-Biesdorf befindet sich derzeit südlich der B1/B5 an der Lauinger Straße am S-Bahnhof Biesdorf. Um dorthin zu kommen, müssten die Kinder aus Alt-Biesdorf den stark befahrenen Blumberger Damm überqueren.