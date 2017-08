In den Sommerferien reiten lernen: Verein hat noch freie Kursplätze

Berlin: Kinder- und Jugendreitverein Lindenhof |

Blankenfelde. Kinder, die es in den Sommerferien gern mit dem Reiten versuchen möchten, sind dem Verein Lindenhof bis zum 1. September zu Schnupperkursen und Lehrgängen willkommen.

In der Bahnhofstraße 4 starten jede Woche neue Kurse und Lehrgänge. An denen können Kinder und Jugendliche jeweils montags bis freitags teilnehmen. Schnupperkurse finden immer von 10 bis 14 Uhr statt. Die Nachmittagslehrgänge können von 13 bis 17 Uhr besucht werden. Zur Ganztagsferienfreizeit sind Teilnehmer außerdem montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr willkommen.Die Teilnehmer erlernen, wie man mit Pferden umgeht, wie sie auf die Weide geführt werden, wie man sie sattelt und natürlich wie man auf ihnen reitet. Neben dem Reitangebot gibt es Einblicke in landwirtschaftliche Tätigkeiten und viele Eindrücke von der Natur. Das Vereinsgelände im Norden des Bezirks befindet sich in der reizvollen Landschaft des Barnim. Kinder und Jugendliche können auf dem Vereinsgelände in der Bahnhofstraße 4 angemeldet werden sowie telefonisch unter

Weitere Informationen auf www.reitverein-lindenhof.de

033056 28 14 40 bei Brunhilde Polzin.