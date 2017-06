Weinkönigin gesucht

Britz.

Die zweite Britzer Weinkönigin soll am Sonnabend, dem 15. Juli, gekrönt werden – bei einer Feier auf dem Gelände des „Vereins zur Förderung der Britzer WeinKultur“ am Koppelweg 70. Kandidatinnen können sich noch bis zum 7. Juli bewerben. Die Voraussetzungen: Die zukünftige Königin sollte mindestens 18 Jahre alt sein, ihren Wohnsitz in Berlin haben und ein wenig von Wein verstehen. Bewerbungen können per E-Mail an weinkultur@agrar-boerse-ev.de (Betreff: Britzer Weinkönigin) geschickt werden oder per Post an Agrarbörse Deutschland, Stichwort: Britzer Weinkönigin, Eichenstraße 2, 12435 Berlin.